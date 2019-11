Bucchioni si complimenta con Commisso: “Ha capito come fare calcio”

Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, il giornalista Enzo Bucchioni si complimenta con Rocco Commisso per l’investimento sul centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli:

Nel frattempo ci voleva un signore di 70 anni, magnate italoamericano di nome Rocco e di cognome Commisso, a far capire come si deve far calcio oggi. Arrivato da appena cinque mesi a Firenze, invece di investire 70 milioni su un giocatore per inseguire successo e popolarità effimeri, ha deciso di spendere la stessa cifra per costruire a Bagno a Ripoli, alle porte della città, un centro sportivo di livello internazionale, nelle intenzioni il più bello in Italia. E’ dai beni immobili, dalle strutture che si parte per costruire società solide. Poi Rocco farà anche lo stadio e dopo, quando le dimensioni economiche della Fiorentina cresceranno, arriveranno anche i giocatori forti. Il Centro Sportivo del Real è costato 80 milioni, questo appena dieci di meno e già così si capisce cosa si vuol fare. Sarà ecosostenibile, in linea con la bellezza di Firenze, firmato da una archistar come Casamonti. Complimenti allo zio d’America.