Bucchioni: “Scettico su T. Silva. Fiorentina interessata a Bellotti”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Non mi meraviglio che qualcuno abbia chiamato la Fiorentina. Già il fatto che chiamino il club viola è positivo. Nonostante ciò sono scettico: è giusto continuare a puntare su questa fascia d’età (il brasiliano festeggerà 36 anni a settembre)? La Fiorentina deve costruire qualcosa nell’arco di 1-2 anni, per competere da qui a tre anni. Se poi le cifre sono quelle scritte, dico no. Vendere Milenkovic per comprare Thiago Silva? Avrei qualche dubbio.