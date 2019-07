Bucchioni: “Sarà un anno di transizione per la Fiorentina. Vlahovic? Non è pronto”

“Commisso ha riportato entusiasmo, ma ricostruire dalle macerie è complicato. I tifosi devono capire che ci sarà una fase intermedia, servirà pazienza. Questo sarà un anno di passaggio, la vera Fiorentina nascerà il prossimo”. Questo il parere di Enzo Bucchioni, opinionista di Radio Sportiva. Che parla così di Dusan Vlahovic: “E’ un attaccante molto interessante, ha feeling con il gol come i bomber veri, però in questo momento non sembra pronto per la Serie A. Lo manderei a giocare in B, in una squadra con ambizioni. È un talento da coltivare“. MA IL DIRETTO INTERESSATO LA PENSA DIVERSAMENTE…