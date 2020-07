Bucchioni rivela: “Commisso ha dato ordine di accelerare per l’allenatore, Emery prima scelta”

Nel corso del suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni si è soffermato anche sul futuro della panchina della Fiorentina:

Capitolo allenatori. La Fiorentina per ripartire ha bisogno di un top in panchina e ieri Rocco Commisso ha dato l’ordine di accelerare: Emery, come detto da tempo, è la prima scelta e si aspetta una decisione a breve.