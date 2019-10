Bucchioni: “Rinnovo Chiesa? Nessun contatto con Enrico. Fiorentina però ora è società forte”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana di Federico Chiesa:

Nuovo contratto? Per quello che so non hanno ancora riparlato con Enrico. La situazione non è rosea come qualcuno descrive, le ruggini estive devono ancora essere superate, i segnali fino a poche settimane fa erano negativi. La Fiorentina però adesso è una società forte e può prendere qualunque decisione, anche la più drastica. Mi risulta che ci sia stato un primo contatto in passato tra Barone e Chiesa sr, però non può prenderlo di punta come fatto con Corvino, serve diplomazia. Possibilità di permanenza? C’è se la Fiorentina fa una grande stagione e anche una grande squadra.