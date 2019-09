Bucchioni: “Ribery faro della Fiorentina. Bravo Montella a resettare, ha trovato la quadra”

Il giornalista Enzo Bucchioni, questa sera ospite negli studi di Radio Bruno Toscana, è intervenuto nel corso del Pentasport:

“Pradè ha detto una cosa giustissima nel pre-partita, ovvero che ieri sera si affrontavano due squadre in piena ricostruzione. Milan e Fiorentina sono simili come squadre. La differenza c’è stata e sta nell’esperienza in più che la Fiorentina ha in questo momento nel suo spogliatoio e nel suo organigramma dirigenziale rispetto alla società rossonera.

Quest’anno la Fiorentina dispone dell’esperienza di giocatori come Ribery, Caceres o Boateng. Quando il francese esce dal campo si vede la differenza ed una difficoltà maggiore da parte della squadra nell’appoggiarsi e nel costruire la propria manovra. Ribery ad ora è il faro del gioco della Fiorentina, l’uomo a cui tutti si appoggiano in campo.

Montella nel momento della sosta è stato bravo a resettare un pò tutto il lavoro svolto, a modificare il proprio modulo per migliorare l’assetto della sua squadra”.