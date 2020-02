Bucchioni: “Peggior partita dell’era Iachini, mai pericolosi. Cutrone e Pulgar totalmente fuori dal gioco”

Enzo Bucchioni, giornalista ed opinionista tv, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, queste le sue parole:

Contro l’Atalanta è stata la peggior partita dell’era Iachini, la squadra è stata incapace di fare tre passaggi di fila, siamo la peggior squadra di Serie Aper percentuale di passaggi riusciti. Sabato si è rivista la Fiorentina di Montella, zero grinta e aggressività, è stato un bruttissimo passo indietro rispetto alle ultime uscite, non siamo mai riusciti ad essere pericolosi complice anche una situazione fisica compromettente. Igor? E’ un ragazzo molto interessante, diventerà un grande giocatore, buttato subito nella mischia contro Ronaldo, mi ha impressionato. Cutrone? Ha qualità ed è molto giovane, adesso però faccio fatica a valutarlo, sembra essere sconnesso dal gioco di Iachini, così come Pulgar che è costantemente in difficoltà in un ruolo in cui non riesce ad imporsi, in questo momento preferirei vdere Badelj al suo posto. La buona notizia è l’imminente ritorno di Ribery, la sua sola vicinanza alla squadra può aiutare ad uscire da una situazione così complicata,