Bucchioni: “Nardella convochi una conferenza dei servizi, impossibile non trovare area per lo stadio”

Così Enzo Bucchioni, giornalista e opinionista tv a Radio Bruno Toscana:

Mi rifiuto di credere che non ci sia la situazione ideale per offrire ad un industriale la possibilità di fare un nuovo stadio, spero ci sia un’inversione di tendenza e soprattutto che si pensi in positivo. Io mi auguro che ci sia qualcuno di lungimirante come il sindaco Nardella che convochi quella che in passato era una conferenza dei servizi in cui si trovi finalmente un posto ideale per far fare a Commisso il nuovo stadio. Siamo nel 2020 ed è impossibile per me come cittadino pensare che chi sia a capo dell’amministrazione non riesca a trovare un terreno idoneo per un investimento di tal genere.