Bucchioni: “La Fiorentina, tenuto Pezzella, non voleva cambiare la difesa, ma tutto può cambiare…”

Enzo Bucchioni, noto opinionista, ha parlato a Radio Bruno del momento della Fiorentina e del mercato viola:

“Sicuramente la Fiorentina ha fatto più di un pensiero su Thiago Silva, anche grazie ad una rete forte di intermediari. Ha giocato una final eight di Champions League di altissimo livello, ed è normale che con un giocatore così vicino allo svincolo sia molto appetito. Le mie fonti mi dicevano che la Fiorentina, tenuto Pezzella, non sarebbe andata su Thiago Silva, visto che considerava la difesa al completo. Continuo ad avere smentite, che potrebbero essere di circostanza. La Fiorentina farebbe un grande colpo per l’immediato, questo è innegabile. La Fiorentina è sicuramente una buona squadra, che ha avuto una stagione sfortunata, ma credevo che avrebbero fatto il grande investimento sull’attaccante”.

