Bucchioni: “La Fiorentina pensa ad un allenatore pronto. Prenderei Benitez. Sarri…”

Così Enzo Bucchioni a Radio Bruno Toscana: “So che la Fiorentina sta seguendo Piatek per riformare la coppia con Kouame, che al Genoa ha fatto sfracelli. Occhio al mercato tedesco, offre tante opportunità. Un nome valutato è Petkovic. Juric? La Fiorentina sta pensando ad un allenatore già fatto, uno alla Spalletti per intenderci, che arriva ed è subito un valore aggiunto. Wenger? Ci avevano pensato, ma non vuole più allenare. Serve un allenatore che abbia voglia di rimettersi in gioco, uno come Emery. Benitez? Lo prenderei subito, grandissimo uomo di calcio, un po’ maniacale, ma fa crescere i gruppi. Sarri? Andava preso quando era ad Empoli, sarebbe venuto a piedi a Firenze”.