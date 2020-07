Bucchioni: “La Fiorentina farà 3-4 acquisti di livello. Vi spiego perché Pulgar e Lirola non hanno reso”

Il noto giornalista Enzo Bucchioni (le sue parole sul mancato riscatto di Muriel) ha parlato a Radio Bruno Toscana:

Per il futuro sarà importante scegliere un allenatore con idee e che sappia incidere, in base al tecnico vanno scelti i giocatori. Adesso la prima cosa sarà decidere il nuovo tecnico, se hai dei giocatori normali inseriti in un contesto poco proficuo non rendono. Giocatori come Lirola e Pulgar non hanno reso molto per mancanza di uno spartito. Scegliere De Rossi sarebbe un rischio, inoltre non è della famiglia Fiorentina visto che era il capitano della Roma. Montella è stato fortemente confermato da Commisso, Rocco voleva rilanciarlo come fa con i dipendenti della sua azienda. E’ stato un anno di rodaggio dove qualche errore l’ha fatto anche Rocco, però so che prenderà 3-4 giocatori di livello.