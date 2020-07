Bucchioni: “La conferma di Iachini è una mossa conservativa”

A dire la sua sulle notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni.

Confermato sulla panchina della Fiorentina Iachini. Che ne pensa?

E’ una scelta conservativa. I segnali della conferma erano già arrivati. E’ anche in riflessione sul progetto Fiorentina. Voleva un top allenatore per rilanciare il brand. Ora c’è questo passo del gambero. Ma forse cambiare ora con un’altra stagione già alle porte non sarebbe giusto, perché dovrebbe ambientarsi e non ci sarebbe tempo. Poi c’è stata anche l’investitura di Chiesa, l’uomo più rappresentativo

C’è chi è dubbioso sulle potenzialità di Commisso…

Vengono anche a me dei dubbi. Si parlava di altri nomi più importanti e invece è stato confermato Iachini. Voleva portare la Fiorentina tra le prime venti del mondo e tieni lui? Per quello che ha espresso nella sua carriera è difficile pensarlo. Cosa sta succedendo a Firenze? Il nuovo stadio per ora è bloccato. E questo ha innervosito il presidente. Forse ora si sta chiedendo: ‘Chi me lo fa fare a investire ancora?’. E Iachini è una naturale scelta di questo momento di riflessione

Chiesa lo ha appoggiato…

Non aveva un buon rapporto con Montella, è arrivato Iachini e con lui, seppur con un calcio diverso, si è ritrovato. Il gruppo è con Iachini e si vede. Il problema è che non tutti i manager siano convinti di questa scelta e Commisso si ritrova da solo, come successo con Montella

Milenkovic e Chiesa sono giusti per il Milan?

Pioli avrebbe due giocatori che sarebbero funzionali al suo calcio. Ma la Fiorentina chiede 40 milioni per Milenkovic. Su Chiesa Commisso è stato chiaro, chiede 70 milioni. Non credo che possa investire certe cifre il Milan

GUETTA SU COMMISSO