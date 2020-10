Bucchioni: “Iachini non è Guardiola, al momento però è debole nel suo ruolo. Sarri…”

Il noto opinionista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport: “Il problema non è Iachini, consentitemi, non gli si può chiedere di essere Guardiola. Il problema è Rocco. Me la prendo con Iachini quando fa qualcosa che non mi piace dal punto di vista tattico, ma per il resto cosa gli si può dire? Non si è messo da solo lui in panchina, è Rocco che lo ha fatto, che ha messo in panchina un allenatore debole. La sua scelta non è stata condivisa all’interno della società e della città, ma non perché non piaceva lui, ma perché ci si aspettava qualcosa di più. Questa Fiorentina aveva bisogno di un allenatore di grande livello in panchina. Sarri? Non sono così certo che al posto numero uno degli interessi di Sarri nel calcio ci sia la Fiorentina. Anzi, qualcuno mi ha detto esplicitamente che non è così, che per lui è un’opzione gradita ma in un quadro globale in cui ce ne sono altre. E comunque io andrei a parlare con Sarri più per il lungo termine, per mettere le basi di un progetto per il futuro”.