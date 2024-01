Bucchioni: “I viola è due anni e mezzo che vanno sopra le loro capacità”

"Della partita con il Napoli c'è da salvare davvero poco. Una serata così è da dimenticare in fretta. Rigore? Nelle squadre ci devono essere delle gerarchie. Quando hanno inquadrato la faccia di Ikone, sembrava impaurito. Ad ogni modo, ci sono anche altri giocatori che son fuori dal progetto calcistico della Fiorentina, come Brekalo. Fortunatamente, passano 10 giorni dalla partita con il Napoli e quella con l'Inter del 28 gennaio. Ci sarà modo di lavorare, quindi, anche sul mercato. Di sicuro, la Fiorentina è due anni e mezzo che è andata sopra le sue capacità tecniche. C'è bisogno, allora, di qualche giocatore in più, anche perché la squadra sembra stanca fisicamente e mentalmente. Un esterno alto capace di cambiare le sorti di questo momento sarebbe importante, per non parlare di un attaccante. Doveva intervenire prima la Fiorentina? Sì. Però non è facile farlo, anche altre società hanno difficoltà a prendere giocatori in questo momento. Vero, il Napoli è intervenuto sul mercato, ma strapagando i giocatori (vedi Ngonge). Spero che da qui alla fine, comunque, la Fiorentina tratti qualcuno di utile. Rimanendo così, faccio fatica a pensare che i viola possano andare avanti in Conference League, in Coppa Italia, e mantenere il quarto posto in campionato. Nico Gonzalez? Quando hai un infortunio muscolare come il suo non è giusto rischiarlo. Contro l'Inter in campo lo vedremo di sicuro, comunque, secondo me. Brian Rodriguez? Siamo stati scottati troppe volte. Bisognerebbe vederlo in campo per capire meglio. Anche Ikone all'inizio sembrava un grande nome. Ad ogni modo, un giocatore nuovo porta sempre grande energia nello spogliatoio".