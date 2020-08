Bucchioni: “Rocco ha già perso entusiasmo, mi sembra il braccino…”

Enzo Bucchioni, noto opinionista, ha commentato le parole di Commisso su Radio Bruno:

Ho trovato un Rocco diverso, che ha detto tutte cose legittime, ma in maniera diversa. L’estate scorsa aveva parlato di Champions League, aveva un grande entusiasmo verbale che ci aveva fatto sognare, mentre ora c’è un uomo normale, che si è ridimensionato. Mi chiedo cosa sia cambiato in un anno, perchè ora mi sembra abbia il braccino. Voglio capire quando torneremo a vedere il Rocco che ci ha fatto sognare. Non capisco se sia solo per le infrastrutture, tema tra l’altro nel quale ha detto una cosa molto pesante per quanto riguarda il centro sportivo.