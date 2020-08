Bucchioni: “Higuain è un campione, si esalta se è al centro del progetto. La trattativa…”

Enzo Bucchioni è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare dell’attualità di casa viola:

Higuain è uno di quei nomi che sembrano irraggiungibili, invece le condizioni createsi negli ultimi giorni dimostrano che la pista può essere percorribile. È un campione, anche se nella fase finale della carriera. Si esalta quando è al centro di un progetto e si deprime quando non sente fiducia, ha un carattere particolare. Nomi inarrivabili in questo momento sono quelli come Milik e Belotti, Higuain invece può essere un operazione alla Commisso. Gli intermediari di mercato lavorano a questa operazione. Thiago Silva? La Fiorentina non si è mai messa a sedere per trattarlo, è stato proposto da qualche mediatore come succede con i giocatori svincolati. Torreira piace alla Fiorentina, è quel regista che cerca il club ma le cifre sono alte. Javi Martinez è stato proposto e il Bayern sarebbe disposto anche a regalare il cartellino. Sarà un mercato di assoluta pazienza. Chiesa? Se la Fiorentina si mette a trattare il rinnovo il giocatore potrebbe chiedere 5-6 milioni di ingaggio visto il prezzo che ne fa la Fiorentina. Il club si sta muovendo anche per rinforzare la panchina, ma per riaccendere l’entusiasmo serve un colpo come lo è stato Ibrahimovic per il Milan