Bucchioni: “Giocatori viola impauriti. L’assenza di Commisso pesa”

Il noto giornalista Enzo Bucchioni ha commentato al Pentasport la roboante e inaspettata sconfitta per 4-1 maturata ieri a Marassi tra Sampdoria e Fiorentina che rischia di compromettere la corsa all’Europa

“La partita di ieri è stata inaccettabile e non era pensabile che si arrivasse a ciò, soprattuto se si pensa che con la Roma, appena una settimana prima, si è vista la miglior Fiorentina della stagione. A Marassi molti giocatori si sono nascosti, erano condizionati dalla paura. Quella viola è una squadra che è arrivata a certi livelli e quando incontra un avversario più debole si rilassa e ritorna ad essere la Fiorentina delle scorse brutte stagioni. Detto questo non è giusto buttare tutto al vento, c’è ancora la sfida contro la Juventus, e sono sicuro che la squadra tornerà a giocare come sa, le energie mentali vanno concentrate tutte su sabato sera. Adesso non è il momento dei processi, per quelli ci sarà tempo da domenica in poi, adesso è il momento della razionalità. Assenza di Commisso? Sicuramente è pesante, ci eravamo abituati bene ad averlo fisso come presenza qui a Firenze. Immaginatevi se fosse stato presente ieri a Marassi a caricare la squadra, la situazione probabilmente sarebbe cambiata. Mi avevano detto che sarebbe tornato a Maggio, ora invece mi parlano di un ritorno verso Agosto”