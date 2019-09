Bucchioni: “Fiorentina può togliersi soddisfazioni, ma altre squadre hanno più certezze”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato così a Radio Sportiva la vittoria della Fiorentina sul Milan per 3-1:

La Fiorentina ha fatto una grande partita e non è la prima: può togliersi delle soddisfazioni però vedo squadre che hanno più certezze anche a livello di organico. Non è che Montella in panchina ha un altro Castrovilli o un altro Ribery. La Fiorentina il salto di qualità lo potrà fare l’anno prossimo, quando Pradè non dovrà essere costretto a cominciare a lavorare il 1° luglio. Si vede però che adesso la squadra è più lucida e più serena, ma non credo possa puntare all’Europa.