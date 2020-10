Bucchioni elogia la Fiorentina: “Può dare problemi a tutti. Quarta? In prospettiva meglio di Pezzella”

Enzo Bucchioni, intervenuto a Radio Bruno Toscana, ha detto la sua sulla Fiorentina che deve affrontare la Samp nel prossimo turno di campionato:

La Fiorentina è interessante per come è costruita: il centrocampo ha diverse soluzioni, con Pulgar che ancora non si è visto e può dare tanto. In più Amrabat, Bonaventura sono giocatori interessanti. In difesa ci sono buoni prospetti e Quarta ha caratteristiche che lo potrebbero far diventare anche più forte di Pezzella. In attacco ci aspettiamo che esplodano i giovani che ci sono, la squadra viola è la classica che può creare dei problemi. Non è cambiato il gioco, ma la testa: fa buon calcio e la guardo con molta curiosità.

Pezzella? Esce solo se arriva un’offerta importante, da 15-16 milioni. Se lui vuole andare via c’è poco da fare, ma se vuole rimanere non ci saranno altri innesti. Lui sta bene a Firenze, è il capitano ed è al centro del progetto ed è un professionista serio.