Bucchioni: “Difesa problema evidente. A giugno servirà intervenire, vi spiego”

Ospite in studio ad Italia 7, il noto giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato così dei temi più caldi in casa Fiorentina:

Sulla partita di La Spezia : "Mi aspetto la conferma della partita vista in Coppa Italia. E' una partita che sulla carta può sembrare facile, però non è così. Negli ultimi mesi i liguri hanno cambiato marcia, trovando un gioco più equilibrato. In più c'è il grande ritorno di Italiano..."

Sulla difesa: "Il problema è evidente che ci sia. Questa è una squadra che con questa difesa ha faticato a salvarsi. Italiano ruota sempre perchè non ha nessun giocatore che si adatti al suo tipo di gioco. Se ci fosse una coppia di centrali titolari giocherebbero quasi sempre loro due. In questa difesa manca la velocità per poter giocare così alti, che ha solo Quarta. Inoltre manca un tipo di difensore che sappia impostare dal basso con i piedi buoni. Mi dicono che la difesa ideale di Italiano sarebbe Igor-Quarta, però manca chi sappia essere il leader del reparto. A gennaio so che la società avrebbe preso volentieri Kumbulla, la ricerca del difensore sarà sicuramente un'operazione da fare a giugno"