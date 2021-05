Bucchioni: “Commisso ringrazi Prandelli per Vlahovic. Anche Juric ha detto no”

Il noto giornalista al Pentasport dice la sua su presente e futuro della Fiorentina

Dopo lo 0-0 di Crotone, Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno: "Vogliamo bene a Iachini ma così non si può giocare a calcio, è da inizio stagione che lo dico. Chi ama la Fiorentina merita di vedere un altro calcio. Nel 2021 non puoi più giocare con le barricate, questo non è il modo di fare calcio a Firenze. E poi sono tre giornate che siamo salvi, ma facciamo giocare qualche giovane, qualcuno da vedere in prospettiva anche per il prossimo anno. E invece nulla, continuiamo con Eysseric in campo. Rocco Commisso invece di dire che dovremmo fare un monumento a Iachini dovrebbe almeno ringraziare Cesare Prandelli: se non era per la sua intuizione calcistica su Dusan Vlahovic, quest'anno i viola finivano in Serie B. Adesso mi interessa capire cosa faremo da grandi: in tanti mi dicono che molti allenatori stanno rifiutando di venire qui. Un altro che negli ultimi giorni ha detto no è Juric".