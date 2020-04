Bucchioni: “Commisso innamorato di Juric. Iachini? Non si può tenerlo per scelta di cuore”

Il giornalista Enzo Bucchioni a Radio Bruno:

Iachini? Ha tirato fuori la Fiorentina dalle zone brutte della classifica, non è facile valutarlo per nove partite. Juric piaceva prima di Iachini, Rocco si è innamorato vedendo giocare il Verona nella gara di campionato. Non è facile scegliere, ma se tieni Iachini per questioni di cuore rischi di ripete quanto successo lo scorso anno con Montella.