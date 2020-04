Bucchioni: “Commisso ha la possibilità d’investire, grande occasione”

Intervenuto a Radio Bruno Toscana, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato dello stop del Fair Play Finanziario e della possibilità per la Fiorentina di spendere in estate:

La Fiorentina ha i conti in regola, la possibilità di investire è concreta. Rocco può fare una campagna estiva importante. Dovrà poi mettere a posto i conti, ma ci sarà tempo. E’ una grande occasione per la Fiorentina. Rispetto al passato c’è un imprenditore che vuole spendere. Rocco si procura occasioni per fare qualcosa ogni giorno, basti pensare alla raccolta fondi.