Bucchioni: “Commisso ha fatto degli errori, ma ora la sua assenza è pesantissima”

Di seguito un estratto delle parole di Enzo Bucchioni ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno: “Non avere qui Commisso è un handicap notevolissimo, perché al di là dell’energia che trasmette ci sono dei problemi da risolvere che dovevano essere analizzati in queste settimane. Penso alla vicenda stadio in primis, ai contratti da rinnovare, ai discorsi relativi a Chiesa e a Milenkovic. Sono più preoccupato per quest’ultimo a dir la verità, il suo agente si è messo in testa di portarlo via e continua a proporlo a chiunque, al Napoli, al Paris Saint Germain. Commisso ha fatto due errori da quando è arrivato a Firenze: il primo è stato la conferma di Montella e il secondo è stato il fatto di non aver venduto Chiesa la scorsa estate. La Fiorentina dovrà comunque farci una grande plusvalenza, altrimenti tanto vale non cederlo. Che calcio è stato finora? Un calcio in cui ha prevalso l’aspetto fisico, come era naturale”.