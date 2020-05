Bucchioni: “Chiesa ha caratteristiche uniche, alla Salah. Paquetà piace tanto a Rocco”

Il noto giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto nel filo diretto di “A pranzo con il Pentasport”, sulle frequenze di Radio Bruno:

Ripresa? Proviamo ad andare avanti, ma dobbiamo tener conto delle criticità che ci sono ancora. Diffido da facilonerie e semplificazioni a cui stiamo assistendo. Questa ripresa è una boccata d’ossigeno, ma non significa che siamo fuori pericolo, sarebbe grave se lo pensassimo. Lo stadio? È evidente e lo ha ribadito ieri Barone che intendono realizzare uno stadio nuovo. L’esigenza della Fiorentina va di pari passo con il fatturato, con il Franchi questo problema non lo risolvi. Dobbiamo sconfiggere questo campanilismo che fa dire che lo stadio fatto fuori dal comune sarebbe una sconfitta per Nardella. La società viola ha già dimostrato di volerlo costruire nella città metropolitana. E sarebbe un grande atto di visione consentire e avallare questo progetto dall’amministrazione fiorentina, per immaginare uno stadio per il presente, ma soprattutto per il futuro. Le nuove positività? La questione della privacy è un nodo spinoso che coinvolge il codice penale. La Fiorentina ha scelto di fare così, diversamente da quanto fatto all’inizio di marzo con le prime positività. Certo adesso si aprono giorni di indiscrezioni e insinuazioni sui possibili contagiati che non faranno bene all’ambiente. Nomi dal mercato? Le pedine da cercare sul mercato secondo me sono tre: un difensore centrale dai piedi buoni, un centrocampista – Rocco ama Paquetà – ed un attaccante esperto che sappia far goal. Abbiamo un reparto forte, ma giovane, serve un vecchio bomber d’area. Paquetà ha delle grandi qualità, dal punto di vista tecnico è un gran giocatore. Ha incontrato delle difficoltà, è capitato in un Milan sbagliato, ma la società rossonera lo ha prelevato per una cifra importante: ben 35 mln. 50 milioni per Chiesa? Sono pochi, ci sono valutazioni che prescindono dal Coronavirus. Ha delle qualità uniche, caratteristiche che in un contesto superiore alla Fiorentina, ad esempio in Premier League, può incidere quanto sta facendo Salah. Per lui non tratterei sotto una cifra di 70 mln.