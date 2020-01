Bucchioni: “Chiesa difficilmente rimarrà, Castrovilli incedibile. Rocco non vende, compra”

Ecco i passaggi viola dell’editoriale di Enzo Bucchioni per Tuttomercatoweb:

“Dopo il no di Commisso che l’estate scorsa ha bloccato la cessione alla Juve, la situazione è completamente azzerata. Difficilmente Chiesa resterà a Firenze. La Fiorentina e il giocatore decideranno molto presto il futuro che prevede il rinnovo del contratto fino al 2025 con ingaggio raddoppiato (attorno ai quattro milioni) e successivamente la valutazione condivisa delle offerte che arriveranno. L’Inter si sta mettendo avanti con la Fiorentina (ottimi rapporti) e con Enrico Chiesa padre-procuratore, per farsi trovare in pole-position al momento della eventuale cessione. E anche se il primo obiettivo è quello di rilanciare il giocatore dopo l’infortunio e un periodo grigio, la valutazione del cartellino resta alta. La Fiorentina può vendere, ma non ha la necessità di vendere, cosa profondamente diversa. Proprio per evitare aste, Marotta sta lavorando sottotraccia, ma con determinazione. Vedremo come reagirà la Juve che di giovani ne ha già tanti e forse anche la Signora ora ha bisogno di giocatori pronti.”

Su Castrovilli: “Nessun accordo, nessun contatto, nessuna idea di vendere Castrovilli. Questo invece è il messaggio che arriva dall’entourage di Rocco Commisso. Chiesa è un discorso a parte, quando lo zio Rocco ha comprato la Fiorentina questa storia era già stata scritta in gran parte, per il futuro Commisso ha intenzione di costruire una squadra da Champions, sta allungando tutti i contratti e con Castrovilli è stato siglato di recente un nuovo accordo. La parola d’ordine è incedibile, soprattutto alle cifre che circolano per le offerte di Roma e Napoli, ma anche in assoluto. Rocco ha delle massime e una dice: io non vendo, compro. Fidiamoci.”