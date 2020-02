Bucchioni: “Classifica tranquilla, ora Iachini cerchi il gioco. Igor si rivelerà utile”

Al Pentasport di Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista e opinionista tv. Queste le sue parole:

Dal comunicato del Governatore del Friuli si capisce che c’è un’apertura a giocare la partita contro l’Udinese a porte chiuse. Dal mio punto di vista stare due settimane senza giocare non è il massimo per una squadra che ha cambiato allenatore da due mesi e che ha bisogno di trovare continuità. Pareggio col Milan? Sono contento ma riparto dall’ultimo quarto d’ora della partita; in quei dieci minuti ho visto una buona capacità di creare occasioni. L’allenatore deve chiedere coraggio ai giocatori, quindi vorrei vedere una crescita sia a livello di approccio della partita, visto che al momento non siamo nella zona rossa della classifica, che, alla lunga, anche di modulo. Udinese? E’ una squadra molto fisica. Igor sarà molto utile anche perchè è un ragazzo di grande personalità e tecnica.