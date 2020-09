Bucchioni avvicina Torreira: “Può arrivare alla Fiorentina. Castrovilli deve segnare di più, Bonaventura…”

Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Spero che Commisso riesca a trovare il prima possibile una soluzione per il nuovo stadio. La Fiorentina sta insistendo per Bonaventura, piace anche Torreira, lui lo vedo più vicino di altri alla viola e potrebbe arrivare (LA SCHEDA). La squadra di Iachini fa un calcio antico, il mister vuole un attaccante da 20 reti per concretizzare il lavoro delle fasce. Credo che la Fiorentina possa iniziare a segnare di più anche con i centrocampisti, Castrovilli può fare più reti. Mi piacerebbe vedere una viola con il 4-2-3-1, magari con Torreira davanti alla difesa. Bonaventura (LA SCHEDA) sarebbe più utile tatticamente di Benassi. Chiesa? Lo abbiamo visto fare l’esterno, credo possa continuare su questa strada. Vlahovic va fatto gasare, sarebbe importante far capire al ragazzo che un prestito, magari al Verona, potrebbe rilanciarlo come titolare della Fiorentina il prossimo anno