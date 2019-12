Così Enzo Bucchioni, ai microfoni del Pentasport :

“Paragonare Massimo Moratti e Rocco Commisso? Sicuramente si assomigliano nella disponibilità con noi giornalisti e ccon i tifosi; la differenza sta nel carattere spontaneeo di Rocco: è a suo agio in quello che fa, nelle occasioni alle quali partecipa”.

“Questa energia, la bacchetta magica che rocco ha non funziona per quanto riguarda il campo, perché lì devi mettere altri strumenti, conta il terreno verde. Se la squadra fa risultati funziona tutto, per quanto siano eccezionali le figure, non solo Rocco, che si occupano di Fiorentina. A Joe Barone l’ho detto: il calcio non può essere fast, nel calcio ci sono mille sfaccettature, devono capirlo. La componente sportiva necessita di una fase di riflessione in più, è un mondo anomalo il calcio. Per questo la situazione di Chiesa esula, è un’anomalia per chi viene dal mondo degli affari che non ha neanche a che vedere col calcio. Un anno per capire, tempo che non hanno potuto avere quest’estate. Per questo mi sento in difficoltà a commentare anche i mugugni su Pradè”.

“Se schiererei Benassi a Torino? Sì, in un centrocampo a 4, con uno schieramento a rombo che preveda un trequartista: Castrovilli, o lo stesso Benassi. Me lo posso permettere perché il Torino giocherà con un uomo in più nel mezzo del campo, vista l’emergenza in attacco dopo il caso Zaza, rischi di andare in inferiorità numerica. Lo dico io che non sono Montella, ma non ne posso più di questo 3-5-2″.