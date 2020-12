Brovarone: “Questa squadra è ingolfata”

Ecco le parole di Bernardo Brovarone a fine gara a Radio Bruno

Purtroppo questa è una squadra ingolfata che non è ficcante, non è morbida, Ribery è anarchia allo stato puro e Vlahovic è in fondo al campo isolato e che con spalle alla porta non ha senso di esistere. Vlahovic sta imparando ma ancora si sta forgiando, per me è snaturato va lanciato negli spazi e senza compiti di prima punta specifica, dovrebbe avere un vero centravanti accanto. Con questi centrocampisti non serve un giocatore nuovo, devono tutti correre di più soprattutto senza palla, fanno tutti un compitino e sembrano giocatori di Subbuteo e anche Castrovilli che è fortissimo deve avere più coraggio come tutti i compagni. Questa squadra non è feroce, è scontata forse anche perché in questi giorni si è giocato tanto, ma controllare quesa Fiorentina è veramente semplice. Solo Vlahovic pare abbia voglia di provare qualcosa di diverso.