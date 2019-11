Brovarone: “Montella deve scuotere questa squadra”

Le parole di Bernardo Brovarone a Radio Bruno Toscana a fine partita

Siamo partiti con un condizionamento evidente per le assenze, ma a differenza di Cagliari Dragowski ci ha evitato la batosta. Non abbiamo più l’organizzazione di gioco, centrocampo visto oggi è da ultime cinque squadre della Serie A, ma le mancanze tecniche non possono giustificare una povertà di questo genere. Montella? Continuo a stimarlo come professionista ma questa situazione non mi sta piacendo per niente. Non mi è piaciuta la formazione iniziale e come è stata poi gestita la partita. Se c’è qualcuno che deve scuotere la squadra deve essere chi la conduce. Non avrei fatto riposare Lirola e poi potevano starci dall’inizio Ghezzal o Sottil. La squadra ha abbandonato Vlahovic visto che Ribery ha fatto il trequartista. E comunque oggi non mi è piaciuto neanche il ragazzo. Non cosa stia capitando a questa squadra: è una questione di testa e di organizzazione e quindi l’attenzione deve essere rivolta verso l’allenatore.