Brovarone: “Mi aspetto grande aggressività da Commisso”

Le parole di Bernardo Brovarone a fine partita a Radio Bruno

E’ la serata che dovrebbe decretare la fine del secondo capitolo di Montella. Anche Pradè dovrebbe farsi un esame di coscienza e poi c’è il presidente che deve fare degli investimenti per ricostruire una squadra e dare un segnale di esplosività. Il nodo di tutto è certamente l’allenatore, la scelta di Montella ha condizionato tantissimo questo inizio di campionato, se decidi di ricostruire una squadra devi assolutamente cambiare l’allenatore e portare un uomo tuo non tenendo uno come Montella che era andato male nella fine dello scorso campionato. Pradè ha scelto i giocatori per tutto il resto ha scelto la proprietà compresa la conferma di Montella. Adesso mi aspetto da Commisso un’aggressività forte perché a loro bastava la tranquillità per capire il calcio italiano. C’è una situazione che non mi sta piacenedo per nulla, questo non è calcio, è autodistruzione che faccio fatica a capire. Dopo Cagliari Montella doveva essere esonerato e invece è rimasto al suo posto con i risultati che vediamo. Adesso mi aspetto degli investimenti importanti, ma non giocatori falliti con le grandi e se è il caso anche uscite importanti. Questa squadra deve ritrovare l’anima che ha perduto. Questi giocatori hanno dei volti da funerale e giocano con un’anarchia totale. Non so cosa sia accaduto a questo gruppo.