Brovarone: “A volte faccio fatica a capire Montella”

Così Bernardo Brovarone a fine partita:

E’ una vittoria voluta con una squadra che nel secondo tempo è stata messa in campo in maniera più logica con i giocatori al proprio posto. I giocatori hanno voluto fortemente il risultato anche se faccio fatica a capire il pensiero di Montella: perché oggi Venuti centrale e Sottil terzino? E poi bravo Vlahovic che è un giocatore che ti dà profondità che serve ad una squadra. Sono rimasto sorpreso dallo schieramento iniziale ma invece siamo partiti con il 3-5-2 che la Fiorentina ha sofferto. Sul 2-1 Chiesa avrebbe dovuto dare la palla al centro a Vlahovic e non l’ha fatto… Non riesco a comprendere perché questo ragazzo non viene fatto giocare più spesso. E’ una vittoria importante perché finalmente anche Commisso può gioire per una vittoria dopo qualche partita andata male.