Brovarone: “Fiorentina impresentabile fisicamente e mentalmente”

Così Bernardo Brovarone a fine gara ai microfoni di Radio Bruno

Non mi do una spiegazione sul motivo per cui questa squadra sia diventata impresentabile con una condizione fisica e mentale sotto zero. Non credo proprio che tutti i giocatori siano con questo allenatore. I giocatori è chiaro sono i primi responsabili, è la quarta o quinta volta che la squadra scende in campo con questa condizione. Anche Castrovilli oggi ha voluto giocare da solo ed è un segnale del disagio totale del gruppo. Oggi credo che chi ha fatto le scelte questa estate debba capire che è molto difficile correggere una situazione del genere. Pulgar pensa di giocare in questo modo? Ed è solo il primo nome che mi passa per la mente in questo momento. Questi giocatori sono tristi, non hanno voglia di scaricare adrenalina in campo. E poi non puoi giocare in Serie A senza un centravanti affermato, i ragazzi sono bravi ma senza esperienza. Non vedo spirito di squadra, ognuno gioca per contro proprio. Il filo conduttore è perduto totalmente, io stimo Montella e spero che riesca a riprendere in mano tutto, ma è difficilissimo anche perché ho la sensazione che con alcuni giocatori non ci sia feeling con questo allenatore.