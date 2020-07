Brovarone: “Con questo gioco a cosa serve un regista?”

Il commento di Bernardo Brovarone a fine gara a Radio Bruno

Penso ci sia un problema di frustrazione generale, questa è una squadra che non ha guida e giocare così con un regista come Pulgar non serve a nulla. Piano piano i ragazzi si rendono conto che non ci sono idee e oltre alla stanchezza fisica c’è anche un problema di testa. Per fortuna penso che riusciremo a portarla in fondo anche quest’anno ma la dirigenza deve pensare ad una nuova guida tecnica per il prossimo anno. Siamo tutti completamente svuotati da questa situazione che non piace a nessuno. Anche a livello difensivo ho visto un Pezzella preoccupante e come lui tutti gli altri. Puoi buttare dentro 4 attaccanti ma senza un’idea calcistica non serve a nulla. L’unica salvezza che può avere questa squadra è quella di giocare in trasferta più compatta e puntare sulla velocità in contropiede di qualcuno o su un colpo di testa di Pezzella. Penso però che a settembre la Fiorentina farà un mercato importante con un paio di giocatori veramente forti e anche un buon allenatore. De Rossi? E’ amico intimo di Pradè, è un ragazzo molto intelligente e di grande spessore, ma non si è mai seduto su una panchina di calcio. In questo momento così delicato starei molto attento…”