Brovarone: “Chiesa corre a testa bassa, ma atleticamente fa sfracelli. Lo vedrei bene a Napoli”

Bernardo Brovarone, agente Fifa, ha parlato del futuro di Federico Chiesa, nel corso di Kiss Kiss Napoli:

Per la prima volta la Fiorentina aspetta di capire se accade qualcosa. Commisso dice che Chiesa rimarrà a Firenze, ma tra due anni gli scade il contratto e non può perderlo a zero. Il calciatore sta avendo un’involuzione, a Firenze tra dirigenti e intermediari di mercato si stanno adoperando un po’ tutti per la cessione. In questo momento Inter, Juve e Milan non credo siano interessate al giocatore. Ho sempre detto che l’unica squadra che ha la collocazione perfetta per Chiesa è il Napoli. Qual’è il vero ruolo di Chiesa. attaccante, cursore o ala? E’ un giocatore esplosivo e per me deve giocare partendo da sinistra a piede invertito, questo gli permetterebbe di fare molti gol. Ha il difetto di giocare a testa bassa, va giù come un mulo, non può fare il cursore. Fa talmente la differenza atleticamente che se lo metti nelle condizioni giuste farà sfracelli. E’ vero nel Napoli in quel ruolo c’è Insigne, anche Boga farebbe fatica a trovare spazio, Chiesa potrebbe fare bene anche a destra, ma io lo vedo più attaccante.