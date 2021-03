Brovarone: “Bravi tutti, anche la società”

Queste le parole di Bernardo Brovarone a Radio Bruno immediatamente dopo il triplice fischio di Benevento-Fiorentina

E’ piaciuto tantissimo come ha gestito la società questa settimana con qualche passo indietro e molta comprensione. Qualche scelta di Prandelli, e alludo a Amrabat e Biraghi, mi è piaciuta e comunque trovo un ottimo comportamento di tutti, ripeto società compreso. Questo gioco è fatto di tanti canali che devono essere affrontati nel modo giusto. Io penso che ci sia tanta frustrazione in tante persone, da Commisso a Pradè a Prandelli che si è trovato fra le mani una Fiorentina diversa da quella che aveva visto da fuori. Vlahovic? L’ho sempre visto bene ma il lavoro di Prandelli in questo caso è stato splendido. Abbiamo fatto l’obbligatorio oggi a Benevento dando una bella prova di forza e sono emozionato a commentare la tripletta di Vlahovic, un ragazzo che ha potenziale fisico e tecnico eccezionale. Il cambio di modulo mi è piaciuto, a me piace la variabilità e Prandelli ha fatto bene a chiudere con un inedito 4-4-2.