Brovarone: “Abbiamo illuminato San Siro”

Al termine della partita ecco il consueto commento di Bernardo Brovarone a Radio Bruno Toscana. Ecco le sue parole

Abbiamo illuminati tutto e tutti, un grande segnale di un gruppo che sta facendo vedere come si lavora. Questo gruppo di lavoro è fortissimo, tutti i giocatori nuovi hanno fatto benissimo: quando hai un Ribery che gioca così non puoi dire altro, il calcio montelliano è stato giocato con grande personalità e questo è il merito di questo allenatore che finalmente ha capitalizzato il suo lavoro. Sono felice anche per Pradè che si è preso delle grandi responsabilità con degli acquisti. Complimenti a tutti, il tifoso viola chiede questo attaccamento e questa capacità di interpretazione eccezionale. Questa sera Badelj ha fatto una grandissima partita, è il fulcro di tutto, stasera è stato avvantaggiato da una squadra sotto ritmo, ma questa sera siamo stati in campo in maniera meravigliosa coprendo tutto il campo in maniera meravigliosa. Questa mossa di Montella di giocare e tre in difesa sta recuperando anche Pezzella e tutti stanno migliorando. Questa sera è un passaggio determinate perché dà ossigeno all’ambiente viola.