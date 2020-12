Brio: “Chi ha dubbi su Prandelli si ricrederà. Ora serve la svolta”

Intervenuto a RTV38, l’ex giocatore anche della Juventus Sergio Brio ha analizzato le dinamiche di casa Fiorentina, domani opposta proprio ai bianconeri:

La Fiorentina è in ritardo, Prandelli deve ancora prendere la mano su una squadra che era ancora gestita da un altro allenatore. Ha qualcosa in più di Spezia, Parma, Bologna, Genoa, Crotone: non penso abbia problemi a salvarsi, alla lunga ne verrà fuori. Adesso deve però operare una svolta.Domani, ad esempio, la Fiorentina non ha niente da perdere e poi avrà Bologna, Lazio e Cagliari. con le due rossoblu deve per forza fare risultato.Sono certo che Prandelli darà tutto per questa squadra, ci metterà il cuore ed è un grande professionista. Chi ha dei dubbi su di lui si deve ricredere.

Chiesa? È giovane, ha un percorso di crescita importante. La Juve ne ha tanti così in grado di fare la differenza.