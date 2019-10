Brescia-Fiorentina, Guerini tifoso speciale: “Soffro troppo, non so se la guarderò”

Chissà se ne nascono ancora così. Uomini forgiati nel ferro, modellati dalla fatica. Talenti innati, animo operaio. Chissà se ce ne sono altri in giro, come Vincenzo Guerini. Orgoglio di Ponte Zanano, «e Sarezzo è sempre casa mia». Cresciuto nel Brescia, «la squadra dei miei desideri esauditi». Tuttofare nella Fiorentina, «ed è stata una vita nella vita». Appena ventenne era uno dei migliori calciatori italiani, mediano prorompente dritto filato in Nazionale. Costretto a ritirarsi giovanissimo per un grave incidente d’auto, si è ricostruito da allenatore. Salvando il Brescia da una retrocessione (era trent’anni fa), allenando e poi dirigendo nella Fiorentina (quindici anni in tutto). Per il suo compleanno (il 30 ottobre) si fa un regalo anticipato: la sua partita. «Seguirò, certo – dice il doppio ex – anche se… Non se riuscirò a vedere l’incontro in diretta. Soffro troppo». (…) L’intervista è stata pubblicata su Brescia Oggi.