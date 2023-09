Brekalo: “Tanta concorrenza nella Fiorentina, devo continuare così”

L'attaccante esulta per il ritorno in Nazionale: "I problemi col Wolfsburg sono alle spalle, ora voglio dare continuità"

L'inizio di stagione con la Fiorentina di Josip Brekalo non è stato scintillante. Eppure è bastato, grazie soprattutto alla crescita del minutaggio, per convincere il Ct della Croazia Zlatko Dalić a richiamarlo in nazionale. Una notizia che fa felice l'esterno classe '98: "Sono felice di essere tornato in Nazionale dopo un anno. Nella Fiorentina la concorrenza è grande e mi ci è voluto del tempo per iniziare a giocare. Sono riuscito a ritagliarmi spazio e ora tocca a me continuare così" le parole di Brekalo ad una tv croata (riportate da sportnet.hr).