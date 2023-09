Brekalo ritrova la nazionale, Dalic: “Ora dimostri che merita il posto”

Josip Brekalo non ha iniziato bene la sua stagione in maglia viola, 0 gol e pochi acuti. Nonostante questo dopo un anno e mezzo ritroverà la maglia della nazionale croata. L'esterno è stato convocato da Zlatko Dalic . Il ct biancorosso ha spiegato così la sua decisione:

"Tenendo conto degli infortuni di Orsic e Perisic, e che Ivanusevic non sta trovando spazio ho chiamato Brekalo. Josip avrà così l'opportunità di dimostrare di meritarsi la nazionale ancora una volta, e per questo ha le qualità. Ho detto più volte che le porte qui non sono chiuse per nessuno, ma che con i giusti atteggiamenti rappresentativi e belle partite possono tornare tutti".