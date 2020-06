Giornata speciale per il portiere viola Federico Brancolini, che ha conseguito il diploma passando l’esame di maturità. “Sicuramente un esame diverso da come me l’ero immaginato e penso di parlare a nome di tutti! Però è andata e finalmente posso dirlo anche io… Maturo”, ha scritto su Instagram, ricevendo i complimenti particolari dei colleghi Bartłomiej Drągowski e Pietro Terracciano.