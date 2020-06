Brambati: “Chiesa determinante anche in squadre superiori. Zaniolo? Arrivò a Roma, nessuno lo voleva”

A parlare di Serie A a TMW Radio è stato l’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.

Giovani italiani? Dico Zaniolo perché mi ha impressionato la personalità e l’arroganza atletica quando è stato chiamato in causa. Ha debuttato con Di Francesco, ma prima addirittura in Nazionale. Punto tanto su di lui. Monchi mi raccontò come arrivò a Roma. Lui non lo conosceva ed è arrivato per caso, perché doveva scegliere qualcuno della Primavera nell’affare Nainggolan. Quando lo ha preso, ha chiamato genitori e lui per dirgli che voleva mandarlo in prestito, ma le squadre a cui è stato proposto non erano interessate. Per questo è rimasto. E poi Chiesa, che per l’età che ha e le prospettive, può essere il più determinante, anche in una squadra di livello superiore.