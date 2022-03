Bortolazzi: “Fiorentina, crisi di risultati ma non di gioco. Vi dico cosa manca”

L'ex centrocampista parla anche di Fiorentina-Verona: "Si affrontano due tecnici con idee opposte, credo che potrà essere una bella gara"

L'ex centrocampista Mario Bortolazzi ha parlato anche di Fiorentina nel corso dell'intervista rilasciata a tuttomercatoweb. Queste le sue dichiarazioni: "Ci sta di perdere con la Juve anche se in effetti è avvenuto in modo rocambolesco, all'ultimo secondo. La squadra viola aveva fatto buona partita costruendo una grande occasione con Ikonè. E' stata una buona prestazione. E' più una crisi di risultati che di gioco. Col Sassuolo aveva recuperato portandosi sull'1-1 poi in dieci e per una disattenzione difensiva ha pagato dazio. Però la prestazione è stata buona anche lì soprattutto per un tempo. Fiorentina-Verona? Si affrontano due tecnici con idee opposte: Italiano predilige muoversi con tutta la squadra basandosi sul movimento della palla, Tudor gioca molto uomo contro uno a tutto campo. Credo che potrà essere una bella gara".

Bortolazzi prosegue: "Vlahovic? E' chiaro che il serbo sta dimostrando anche alla Juve quanto sia forte e indispensabile per la squadra però pian piano Piatek si sta inserendo e i gol li ha fatti anche alla Fiorentina. Cabral mi pare più indietro però il passato parla a suo favore. Mancano i gol dei centrocampisti che in passato sopperivano ai momenti in cui magari non faceva gol Vlahovic. Non vedo adesso questa capacità realizzativa dei centrocampisti. Castrovilli? Non mi pare abbia fatto tanti gol negli anni scorsi, ne ha segnati più Bonaventura che ha sempre fatto i suoi gol ma quest'anno ne ha segnati meno".