Borja Valero recrimina: “Contro il Barcellona ci è mancato solo il gol. Fiorentina? Non sarà facile”

Le parole dell’ex viola Borja Valero a Inter TV dopo l’eliminazione dalla Champions League:

Ci hanno fatto stare lì fino alla fine, peccato ci sia mancato il gol perché le occasioni le abbiamo avute per questa qualificazione. Non avevamo preparato la partita pensando che loro giocassero a 5. Abbiamo giocato tante partite contro la difesa a 5, sapevamo cosa fare. Il campo era in brutte condizioni. Non si poteva palleggiare bene. Tutto questo faceva diventare il gioco lento. Firenze? Non è facile. Stasera (ieri ndr) è veramente dura. Quelli con più esperienza devono far capire a tutti che non ci si ferma qui, che si continua il percorso. Dobbiamo rialzarci subito con coraggio e prenderci tantissime cose.