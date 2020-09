Secondo quanto riporta Radio Bruno, Borja Valero è arrivato da circa mezzora al centro sportivo viola per incontrare la dirigenza, tra circa un’ora svolgerà le visite mediche con la Fiorentina. Il giocatore è da ieri in città, ma dovrà sottoporsi ad almeno un tampone (forse due, come nel caso di Rocco Commisso) prima di aggregarsi al gruppo guidato da Iachini.