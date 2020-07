Borghi: “Per la Fiorentina una stagione storta, ma il futuro è molto interessante”

Stefano Borghi, commentato di Dazn, ha parlato al Penstasport:

“La Fiorentina nel secondo tempo ha avuto una reazione di nervi e cuore, dopo un primo tempo in cui il Verona aveva dominato. La squadra di Juric è veramente forte, e faticare contro il Verona è una costante per tutti. La Fiorentina nel primo tempo ha fatto molta fatica, anche per le scelte fatte in attacco, ma nel secondo tempo ha continuato a spingere, riuscendo a trovare il gol di Cutrone. Sicuramente qualcosa in questa Fiorentina c’è, perchè vincere solo tre partite in casa dimostra che a livello caratteriale manca qualcosa. Da alcuni giocatori ci si poteva aspettare sicuramente di più, come Lirola e Pulgar, ma sono una serie di componenti. Questa è una stagione storta, ma i tasselli inseriti per il futuro sono molto interessanti. Per il futuro vedrei bene anche un centrocampo a due con Castrovilli ed Amrabat, ma credo che molto dipenderà dal prossimo allenatore”.