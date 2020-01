Bojinov: “Vlahovic va aspettato, ha numeri pazzeschi. Milenkovic? Fossi la Juventus lo prenderei”

Doppio ex di Juventus e Fiorentina, Valeri Bojinov ha parlato così a Tuttojuve.com della gara di domenica prossima fra le due squadre:

La sconfitta della Juve a Napoli? La squadra di Sarri non sbaglierà a reagire perché l’atteggiamento sarà quello giusto. Poi è difficile che stecchi due partite di fila, gioca in casa davanti al proprio pubblico e sappiamo bene come l’Allianz sia un vero e proprio fortino. La Fiorentina, invece, con il nuovo tecnico sta facendo buone cose, conosco Iachini e sta trasmettendo le sue doti migliori: grinta, fame, tenacia. Tutti sulla carta si aspettano una vittoria facile dei bianconeri, ma per me non sarà così. In entrambe le squadre ho lasciato dei bellissimi ricordi. Con la maglia viola ho giocato spesso contro i bianconeri, a Firenze questa sfida è talmente sentita che vale come la partita dell’anno. Mi auguro una grande partita piena di ricchi colpi di scena. Milenkovic e Vlahovic sono due ragazzi cresciuti sotto i miei occhi, diventati uomini oltre che grandi giocatori. Il merito di chi scopre talenti del genere è sempre di Pantaleo Corvino. Vlahovic andrà ancora un po’ aspettato, è sempre molto difficile affermarti subito in un campionato difficile come quello italiano. Ma fidatevi, avrà dei numeri pazzeschi. Juventus su Milenkovic? Se fossi nella dirigenza bianconera, investirei qualsiasi cifra per portare a casa un giocatore come Milenkovic. E’ l’erede di Chiellini e Bonucci, c’è già de Ligt che è un fenomeno ma faccio lo stesso discorso di Vlahovic. Chiesa? E’ un grande giocatore, ma in questo momento il punto debole della Juventus è la difesa. Anche un po’ per l’assenza prolungata di Giorgio (Chiellini ndr) che si sta avvertendo sempre più.