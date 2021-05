Bocci: “Stasera serve l’impresa. Difesa in crisi? Pezzella è un anno che delude”

Le parole del giornalista al Pentasport nel prepartita

Alessandro Bocci de Il Corriere della Sera a Il Pentasport di Radio Bruno è intervenuto nel prepartita di Fiorentina-Lazio: "La Lazio è fortissima ed il divario tra le due squadre è molto ampio. Nelle ultime stagioni abbiamo in pratica sempre perso con loro, spesso anche in modo sfortunato. Servirà un'impresa, in questo momento gli uomini di Simone Inzaghi sono in formissima. Speriamo di essere smentiti. Non basterà una prestazione come quella vista contro la Juventus. Il problema dei viola è il calendario: dobbiamo giocare contro squadre che hanno tutte un obiettivo. La difesa? Pezzella è un anno che lo vedo male e Quarta con la Juve è entrato poco concentrato. Il futuro allenatore? E' da quando hanno mandato via Iachini nel novembre scorso che in società sanno che devono prendere un nuovo mister. Normale che adesso la priorità sia la salvezza".